Законопроект о маркетплейсах могут внести в Госдуму в начале 2025 года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Полторы недели назад мы доработали текст документа с Минэком, сейчас свою часть работы завершают органы, ответственные за цифровое развитие, защиту прав потребителей и охрану труда. В начале года планируем внести проект в Госдуму», — сказал Чекушов.
По его словам, товар, который обращается на электронной площадке, должен соответствовать обязательным требованиям, в том числе пройти сертификацию, иметь маркировку и так далее, а у покупателя должна быть возможность это проверить.
За качество товаров на маркетплейсе будут нести ответственность и производитель, и продавец. Покупатель сможет вернуть некондиционное приобретение через интернет-магазин, уточнил замглавы Минпромторга. У маркетплейса будет возможность взыскать деньги с продавца.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев высказался об инициативах по регулированию цифровых платформ.