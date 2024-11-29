Законопроект о маркетплейсах могут внести в Госдуму в начале 2025 года, заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов на совещании в Совете Федерации.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Полторы недели назад мы доработали текст документа с Минэком, сейчас свою часть работы завершают органы, ответственные за цифровое развитие, защиту прав потребителей и охрану труда. В начале года планируем внести проект в Госдуму», — сказал Чекушов.

По его словам, товар, который обращается на электронной площадке, должен соответствовать обязательным требованиям, в том числе пройти сертификацию, иметь маркировку и так далее, а у покупателя должна быть возможность это проверить.

За качество товаров на маркетплейсе будут нести ответственность и производитель, и продавец. Покупатель сможет вернуть некондиционное приобретение через интернет-магазин, уточнил замглавы Минпромторга. У маркетплейса будет возможность взыскать деньги с продавца.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев высказался об инициативах по регулированию цифровых платформ.