На Алтае намерены усилить контроль за работой соццентров после ЧП

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Глава Алтайского края Виктор Томенко пообещал поднять вопрос усиления контроля за работой социальных центров после отравления, в результате которого погибли постояльцы в частном центре.
На Алтае намерены усилить контроль за работой соццентров после ЧП
  • © СУ СК РФ по Алтайскому краю

Как он сообщил в своём Telegram, в настоящий момент людям, чьё здоровье пострадало в частном соццентре Калманского района, где выявлена острая кишечная инфекция, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Возбуждено уголовное дело, так что ответственные понесут наказание. Со стороны краевых органов власти и надзорных ведомств ещё вернёмся к вопросу усиления контроля работы всех организаций в этой сфере — и государственных, и частных», — указал он.

Ранее сообщалось о задержании директора соццентра, где из-за отравления погибли трое и пострадал ещё 21 человек. Возбуждено уголовное дело.

Жена главы соццентра в беседе с RT назвала ротавирус причиной смерти трёх постояльцев.

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