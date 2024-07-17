МВД России объявило в розыск иноагента Андрея Захарова

Журналист Андрей Захаров*, внесённый в реестр иностранных агентов, объявлен в розыск.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

Журналист разыскивается по уголовной статье, статья не уточняется.

Как пишет ТАСС, уголовное дело против Андрея Захарова было возбуждено в апреле из-за несоблюдении обязанностей иноагента.

Ранее суд заочно приговорил иноагента Марка Фейгина** к 11 годам колонии за распространение фейков об армии России.

* Захаров Андрей Вячеславович внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 08.10.2021.

** Фейгин Марк Захарович внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 08.04.2022.