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МВД России объявило в розыск иноагента Андрея Захарова

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Журналист Андрей Захаров*, внесённый в реестр иностранных агентов, объявлен в розыск.
МВД России объявило в розыск иноагента Андрея Захарова
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

Журналист разыскивается по уголовной статье, статья не уточняется.

Как пишет ТАСС, уголовное дело против Андрея Захарова было возбуждено в апреле из-за несоблюдении обязанностей иноагента.

Ранее суд заочно приговорил иноагента Марка Фейгина** к 11 годам колонии за распространение фейков об армии России.

* Захаров Андрей Вячеславович внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 08.10.2021.

** Фейгин Марк Захарович внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 08.04.2022.

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