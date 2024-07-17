ФСИН: в СИЗО-2 не было никакого конфликта с обвиняемым в теракте в «Крокусе»
ФСИН опровергла данные СМИ о конфликте в «Лефортове» с террористом из «Крокуса»
- РИА Новости
«Распространяемая в СМИ информация... является недостоверной», — заявила пресс-служба ФСИН.
Подозреваемые и обвиняемые в учреждении содержатся в строгом соответствии с нормами законодательства, процесс их общения с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами, подчеркнули в ведомстве.
«Описанного в публикациях происшествия в следственном изоляторе никогда не было», — добавили там.
Ранее появилась информация, что четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» сидят в следственном изоляторе «Лефортово».