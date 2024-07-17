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«Ростех»: площадь взрыва ФАБ-3000 равна 11 футбольным полям

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В госкорпорации «Ростех» сообщили, что авиабомба ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Бомбы ФАБ-3000 имеют заряд взрывчатого вещества около 1,5 т. На практике это означает, что при взрыве создаётся ударная волна, позволяющая уничтожить цель типа взводного опорного пункта ВСУ с земляными укреплениями открытого типа», — добавили в корпорации.

Ранее издание Business Insider сообщило, что ФАБ-3000 опасны из-за своих характеристик, их практически невозможно сбить.

14 июля Минобороны России показало кадры удара бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ.

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