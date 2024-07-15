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BI: российские ФАБ-3000 представляют опасность из-за их характеристик

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Российские управляемые авиабомбы ФАБ-3000 опасны из-за своих характеристик, их практически невозможно сбить, пишет Business Insider.
BI: российские ФАБ-3000 представляют опасность из-за их характеристик
  • © Минобороны России

«Управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и обладают небаллистической траекторией», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России показало кадры удара бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ.

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