BI: российские ФАБ-3000 представляют опасность из-за их характеристик

Российские управляемые авиабомбы ФАБ-3000 опасны из-за своих характеристик, их практически невозможно сбить, пишет Business Insider.

«Управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и обладают небаллистической траекторией», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России показало кадры удара бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ.