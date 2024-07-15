BI: российские ФАБ-3000 представляют опасность из-за их характеристик
Российские управляемые авиабомбы ФАБ-3000 опасны из-за своих характеристик, их практически невозможно сбить, пишет Business Insider.
- © Минобороны России
«Управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и обладают небаллистической траекторией», — говорится в публикации.
Ранее Минобороны России показало кадры удара бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен