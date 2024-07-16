В отношении жителя Владикавказа возбудили дело из-за призывов к терроризму
- РИА Новости
Об этом сообщило СУ СК России по региону.
«По версии следствия, в июне 2024 года 23-летний подозреваемый разместил в группе в одном из мессенджеров текстовый комментарий, в котором имеются высказывания, выражающие побуждение к совершению действий, связанных с причинением смерти», — говорится в сообщении.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву*, обвиняемую в оправдании терроризма.
* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.