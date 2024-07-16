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В отношении жителя Владикавказа возбудили дело из-за призывов к терроризму

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В отношении жителя Владикавказа, которого подозревают в призывах в интернете к терроризму и убийствам, возбудили уголовное дело.
В отношении жителя Владикавказа возбудили дело из-за призывов к терроризму
  • РИА Новости

Об этом сообщило СУ СК России по региону.

«По версии следствия, в июне 2024 года 23-летний подозреваемый разместил в группе в одном из мессенджеров текстовый комментарий, в котором имеются высказывания, выражающие побуждение к совершению действий, связанных с причинением смерти», — говорится в сообщении.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву*, обвиняемую в оправдании терроризма.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.

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