«Интер РАО»: нештатных и чрезвычайных ситуаций на Гусиноозёрской ГРЭС не было

В компании «Интер РАО» на фоне проблем с подачей электроэнергии в Забайкальском крае и Бурятии заявили, что нештатных и чрезвычайных ситуаций на Гусиноозёрской ГРЭС не было.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компании, 15 и 16 июля были выведены во внеплановый ремонт два энергоблока для устранения свищей в топке котлов, ремонт потребовался энергоблокам №2 и №3.

«Снижение мощности составило суммарно 295,6 МВт. Никаких нештатных и чрезвычайных ситуаций на ГРЭС не было», — сказали в компании.

Ранее глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил, что 115 тыс. жителей остались без света в Бурятии. До этого он заявлял об отключении двух энергоблоков.