«Интер РАО»: нештатных и чрезвычайных ситуаций на Гусиноозёрской ГРЭС не было
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компании, 15 и 16 июля были выведены во внеплановый ремонт два энергоблока для устранения свищей в топке котлов, ремонт потребовался энергоблокам №2 и №3.
«Снижение мощности составило суммарно 295,6 МВт. Никаких нештатных и чрезвычайных ситуаций на ГРЭС не было», — сказали в компании.
Ранее глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил, что 115 тыс. жителей остались без света в Бурятии. До этого он заявлял об отключении двух энергоблоков.