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В Москве рассказали о поддержке столичной индустрии моды

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Оборот московских компаний индустрии моды с 2021 года превысил 230 млрд рублей, заявила заммэра Наталья Сергунина.
В Москве рассказали о поддержке столичной индустрии моды
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Город оказывает предпринимателям поддержку на каждом этапе — от регистрации бизнеса и поиска поставщиков до укрепления на российском и международном рынках», — сказала Сергунина.

Она также отметила, что число специалистов в сфере моды и смежных областях в столице достигло почти 78 тыс.

Ранее сообщалось, что в России в мае этого года произвели 2,22 млн предметов одежды — это на 37% больше, чем годом ранее.

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