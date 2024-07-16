В Москве рассказали о поддержке столичной индустрии моды
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«Город оказывает предпринимателям поддержку на каждом этапе — от регистрации бизнеса и поиска поставщиков до укрепления на российском и международном рынках», — сказала Сергунина.
Она также отметила, что число специалистов в сфере моды и смежных областях в столице достигло почти 78 тыс.
Ранее сообщалось, что в России в мае этого года произвели 2,22 млн предметов одежды — это на 37% больше, чем годом ранее.