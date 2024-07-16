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В России производство одежды увеличилось на 37% за год

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В России в мае этого года произвели 2,22 млн предметов одежды — это на 37% больше, чем годом ранее.
В России производство одежды увеличилось на 37% за год
  • Gettyimages.ru

Доля российских товаров на рынке легпрома составила 46%, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Треть произведённого объёма одежды составляют куртки — их в мае изготовили 738 тыс. штук, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Кроме того, на 49% увеличилось производство блузок (до 327 тыс. шт.) и на 54% — ветровок (до 170 тыс. шт.).

При этом количество импортной одежды сократилось на 32%, до 2,59 млн штук. Больше всего снизилось число поставок пуховиков (-60% за год), пальто (-48%), курток (-46%), жилетов (-44%), плащей (-30%) и блузок (-7%). При этом импорт ветровок увеличился на 26%.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что в районах Южное Медведково и Отрадное (СВАО) появятся два новых производства по изготовлению одежды в рамках программы реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

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