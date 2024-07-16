Психолог Слесарева рассказала, как говорить с ребёнком о разводе

Практикующий психолог для женщин и детей Екатерина Слесарева посоветовала родителям, сообщающим ребёнку о предстоящем разводе, не вдаваться в подробности.

Важно донести до ребёнка мысль, что даже после расторжения брака мать и отец навсегда останутся его родителями и не станут любить его меньше, отметила она в интервью Life.ru.

При этом не стоит рассказывать подробности расставания.

«Факта того, что вы больше не муж и жена, достаточно для ребёнка», — сказала психолог.

Слесарева также предложила дать ребёнку возможность проявить свои чувства — грусть, обиду, злость, а также объяснить, что его вины в случившемся нет.

Кроме того, с ребёнком стоит обговорить, с кем он будет жить после развода и как часто будет видеться с другим родителем.

Ранее психолог Ирина Смолярчук выразила мнение, что в обществе стал возрастать престиж отцовства.