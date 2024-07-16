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ФСБ поймала обокравшего четыре банка жителя ХМАО

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Пресс-служба ФСБ по Тюменской области заявила, что сотрудники спецслужбы поймали жителя Сургута, который вместе с подельниками похитил деньги у четырёх финансовых учреждений.
ФСБ поймала обокравшего четыре банка жителя ХМАО
  • РИА Новости

«Житель Сургута, действуя группой лиц по предварительному сговору, путём обмана, с использованием подложных документов похитили кредитные средства четырёх банков с государственным участием на общую сумму более 17 млн рублей», — цитирует заявление URA.RU.

Отмечается, что после этого он приступил к совершению следующего этапа своей мошеннической сделки: на большую часть похищенных заёмных денежных средств подозреваемый заключил договоры дарения и займа, потом оформил сделки по отчуждению имущества, которое приобрёл на похищенные средства, и признал себя банкротом.

Как отмечает портал, в настоящий момент следователи расследуют восемь уголовных дел из-за мошенничества в особо крупном размере.

Ранее в МВД заявили, что ограбивший банк в Хабаровске мужчина перед задержанием успел потратить часть денег на погашение долговых обязательств.

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