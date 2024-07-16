Количество самозанятых в Петербурге превысило 702 тысячи
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Полякова.
По словам вице-губернатора, данный показатель на 13,3% больше по сравнению с началом 2024 года.
«Наш город также входит в число регионов-лидеров по общему объёму закупок у самозанятых. Так, за первое полугодие петербургские госкомпании заключили соответствующие договоры на поставку товаров и услуг на сумму в 0,22 млрд рублей», — добавил Поляков.
Ранее сообщалось, что исследование показало, что 13% российских компаний регулярно привлекают к работе самозанятых.