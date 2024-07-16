Количество самозанятых в Петербурге превысило 702 тысячи

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал, что за полгода количество самозанятых в регионе выросло до 702,5 тыс. человек.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Полякова.

По словам вице-губернатора, данный показатель на 13,3% больше по сравнению с началом 2024 года.

«Наш город также входит в число регионов-лидеров по общему объёму закупок у самозанятых. Так, за первое полугодие петербургские госкомпании заключили соответствующие договоры на поставку товаров и услуг на сумму в 0,22 млрд рублей», — добавил Поляков.

Ранее сообщалось, что исследование показало, что 13% российских компаний регулярно привлекают к работе самозанятых.