Киберэксперт Девяткин: покупатели серых симок могут стать жертвами мошенников

Заместитель директора Института высокотехнологичного права специальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин посоветовал не покупать серые сим-карты, так как их используют в своих целях мошенники.

Такие карты могут быть оформлены на третье лицо, и в этом случае злоумышленникам легче получить доступ к счёту телефона и приложениям, объяснил он в интервью телеканалу «Звезда».

«Если вы купили сим-карту в переходе, есть большая вероятность, что при пополнении баланса мошенник получит оповещение и спокойно сможет вывести деньги через личный кабинет», — отметил Девяткин.

По его словам, также злоумышленники часто используют нелегальные сим-карты для звонков от имени банков или правоохранительных органов.

Ранее технический директор ОНС24 Павел Репин предложил в разговоре с неизвестными использовать нестандартные вопросы, которые помогут выявить телефонных мошенников, звонящих под видом начальства.