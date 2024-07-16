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Киберэксперт Девяткин: покупатели серых симок могут стать жертвами мошенников

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Заместитель директора Института высокотехнологичного права специальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин посоветовал не покупать серые сим-карты, так как их используют в своих целях мошенники.
Киберэксперт Девяткин: покупатели серых симок могут стать жертвами мошенников
  • Gettyimages.ru

Такие карты могут быть оформлены на третье лицо, и в этом случае злоумышленникам легче получить доступ к счёту телефона и приложениям, объяснил он в интервью телеканалу «Звезда».

«Если вы купили сим-карту в переходе, есть большая вероятность, что при пополнении баланса мошенник получит оповещение и спокойно сможет вывести деньги через личный кабинет», — отметил Девяткин.

По его словам, также злоумышленники часто используют нелегальные сим-карты для звонков от имени банков или правоохранительных органов.

Ранее технический директор ОНС24 Павел Репин предложил в разговоре с неизвестными использовать нестандартные вопросы, которые помогут выявить телефонных мошенников, звонящих под видом начальства.

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