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Депутат Аксаков: закон о майнинге могут принять в июле

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Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что закон о майнинге могут принять в июле.
Депутат Аксаков: закон о майнинге могут принять в июле
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что по криптовалютам мы можем принять закон уже в июле. Мы по крайней мере к этому стремимся, а правительство не против. Когда подзаконные акты будут приняты, в ближайшее время он начнёт действовать», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

Из документа следует, что требования к деятельности физических и юридических лиц, занимающихся майнингом, будет устанавливать кабмин по согласованию с ЦБ.

Контролировать исполнение требований будет Минцифры.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец высказался о перспективах биткоина.

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