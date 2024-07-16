Депутат Аксаков: закон о майнинге могут принять в июле

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что закон о майнинге могут принять в июле.

«Я думаю, что по криптовалютам мы можем принять закон уже в июле. Мы по крайней мере к этому стремимся, а правительство не против. Когда подзаконные акты будут приняты, в ближайшее время он начнёт действовать», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

Из документа следует, что требования к деятельности физических и юридических лиц, занимающихся майнингом, будет устанавливать кабмин по согласованию с ЦБ.

Контролировать исполнение требований будет Минцифры.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец высказался о перспективах биткоина.