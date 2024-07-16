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Депутат Гутенёв рассказал о поправках к законопроекту о локализации машин такси

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Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв рассказал о поправках к законопроекту о локализации автомобилей такси.
Депутат Гутенёв рассказал о поправках к законопроекту о локализации машин такси
  • РИА Новости

«В первоначальной версии проекта мы предлагали правительству устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей для работы в такси. Были внесены поправки, предполагающие, что это будут делать власти регионов, исходя из собственных программ развития», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, другая группа поправок касается корректировки оценочного механизма локализации.

«Речь идёт не о доли локализации, а о количестве баллов, которые набираются за те или иные технологические операции. Чем операция сложнее, тем больше баллов получает производитель, если проводит её в нашей стране. Так же и с компонентами и узлами», — пояснил депутат.

Как отметил Гутенёв, чем больше машин производится сверх зоны безубыточности, тем ниже суммарные издержки на каждое авто.

«То есть чем больше отечественных авто будет закуплено, в том числе для такси, тем дешевле автомобили будут обходиться производителям и тем медленнее будут расти цены», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в России средний чек на такси вырос на 9% за год.

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