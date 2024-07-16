Депутат Гутенёв рассказал о поправках к законопроекту о локализации машин такси
- РИА Новости
«В первоначальной версии проекта мы предлагали правительству устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей для работы в такси. Были внесены поправки, предполагающие, что это будут делать власти регионов, исходя из собственных программ развития», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, другая группа поправок касается корректировки оценочного механизма локализации.
«Речь идёт не о доли локализации, а о количестве баллов, которые набираются за те или иные технологические операции. Чем операция сложнее, тем больше баллов получает производитель, если проводит её в нашей стране. Так же и с компонентами и узлами», — пояснил депутат.
Как отметил Гутенёв, чем больше машин производится сверх зоны безубыточности, тем ниже суммарные издержки на каждое авто.
«То есть чем больше отечественных авто будет закуплено, в том числе для такси, тем дешевле автомобили будут обходиться производителям и тем медленнее будут расти цены», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в России средний чек на такси вырос на 9% за год.