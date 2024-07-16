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В Подмосковье откроют ещё 33 школьных стадиона до конца года

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В Мособлдуме заявили, что до конца года в регионе откроют ещё 33 стадиона для посещений.
В Подмосковье откроют ещё 33 школьных стадиона до конца года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает 360.ru.

Как отметила председатель комитета регионального парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова, к настоящему времени открыли уже 447 школьных стадионов.

В лидерах по числу открытых стадионов в Подмосковье оказались Балашиха, Богородский, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи, Подольск.

Ранее сообщалось, что в Москве построят шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Их возведут на пяти площадках, обустраиваемых по проекту комплексного развития территорий (КРТ).

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