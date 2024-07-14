В Москве построят шесть спорткомплексов по проектам КРТ

В Москве построят шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Их возведут на пяти площадках, обустраиваемых по проекту комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает 360.ru.

Общая площадь объектов превышает 38 тыс. кв. м. Новые места для занятий спортом возведут в нескольких районах, в том числе в Даниловском, Нижегородском, Царицыне, Южном Бутове и Ясеневе.

«С января по июнь было принято 24 решения о КРТ, пять из которых предусматривают строительство шести физкультурно-оздоровительных комплексов», — отметил Ефимов.

Ранее сообщалось, что инвестор построит образовательный комплекс в Троицке по программе КРТ.