В Госдуме предложили закрепить механизмы блокировки спам-звонков на госуровне

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов предложил закрепить механизмы блокировки спам-звонков на государственном уровне.

«Сегодня в частном порядке это практикуется, реализуется операторами. Но, опять же, частный порядок — это, что называется, по желанию», — приводит НСН его слова.

Он отметил, что борьба с мошенничеством не может быть добровольной и необходимо закреплять все механизмы принудительной блокировки звонков.

«Это поможет и в том числе обяжет органы исполнительной власти в плане контроля», — добавил Кирьянов.

Ранее руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефёдова рассказала об алгоритмах действий телефонных мошенников.