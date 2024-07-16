RT в Telegram
Подпишись

Кирьянов: ущерб от телефонных мошенников превысил 15 млрд рублей в 2023 году

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов заявил, что сумма ущерба от действий телефонных мошенников, применявших мобильную связь, достигла 15,8 млрд рублей по итогам 2023 года.
Кирьянов: ущерб от телефонных мошенников превысил 15 млрд рублей в 2023 году
  • РИА Новости

В России организованная преступность при помощи средств мобильной связи зарабатывает миллиарды, приводит его слова НСН.

«Если мы говорим вообще о киберпреступлениях и о цифрах, которые есть в этой среде, то мы их уже исчисляем сотнями млрд рублей, которые люди отдают мошенникам и жуликам всех мастей», — констатировал Кирьянов.

При этом злоумышленники зачастую работают с территорий недружественных стран, в том числе украинской юрисдикции, уточнил депутат.

Ранее Кирьянов заявил, что преступления с использованием «серых сим-карт» в России растут на более чем 40% в год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить