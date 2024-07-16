Кирьянов: ущерб от телефонных мошенников превысил 15 млрд рублей в 2023 году
- РИА Новости
В России организованная преступность при помощи средств мобильной связи зарабатывает миллиарды, приводит его слова НСН.
«Если мы говорим вообще о киберпреступлениях и о цифрах, которые есть в этой среде, то мы их уже исчисляем сотнями млрд рублей, которые люди отдают мошенникам и жуликам всех мастей», — констатировал Кирьянов.
При этом злоумышленники зачастую работают с территорий недружественных стран, в том числе украинской юрисдикции, уточнил депутат.
Ранее Кирьянов заявил, что преступления с использованием «серых сим-карт» в России растут на более чем 40% в год.