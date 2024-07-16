Кирьянов: ущерб от телефонных мошенников превысил 15 млрд рублей в 2023 году

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов заявил, что сумма ущерба от действий телефонных мошенников, применявших мобильную связь, достигла 15,8 млрд рублей по итогам 2023 года.

В России организованная преступность при помощи средств мобильной связи зарабатывает миллиарды, приводит его слова НСН.

«Если мы говорим вообще о киберпреступлениях и о цифрах, которые есть в этой среде, то мы их уже исчисляем сотнями млрд рублей, которые люди отдают мошенникам и жуликам всех мастей», — констатировал Кирьянов.

При этом злоумышленники зачастую работают с территорий недружественных стран, в том числе украинской юрисдикции, уточнил депутат.

Ранее Кирьянов заявил, что преступления с использованием «серых сим-карт» в России растут на более чем 40% в год.