В ГД внесли проект об ограничении ряда работ для управляющих компаний до 8 утра

Депутаты от «Новых людей» во главе с Владиславом Даванковым, Антоном Ткачёвым и Сарданой Авксентьевой внесли в Госдуму законопроект об ограничении шумных работ для управляющих компаний до 8 часов утра. Копии законопроекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT.

Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации» предлагается запретить управляющим компаниям проводить шумные работы с 22:00 до 08:00 по аналогии с законами субъектов России «О соблюдении покоя граждан и тишины».

«Из-за отсутствия указанного запрета граждане часто жалуются на сильный шум от газонокосилок и другие работы с раннего утра, в том числе и в выходные дни. В результате граждане вынуждены испытывать стресс из-за недосыпа, хотя никакой необходимости осуществлять указанные работы с раннего утра нет», — говорится в пояснительной записке.

Как подчеркнули депутаты, чрезмерный шум или недосып из-за его регулярного воздействия могут стать причиной появления физиологических и психологических болезней у граждан.

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