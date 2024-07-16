Четверо пострадавших на стройплощадке в Чечне находятся в тяжёлом состоянии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что четверо пострадавших в результате взрыва на стройплощадке в Чечне находятся в тяжёлом состоянии.

По словам Мурашко, четверо пострадавших остаются в реанимации.

«Сегодня в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении находятся четверо, все проконсультированы с федеральными центрами, помощь оказана в полном объёме», — заявил министр, передаёт РИА Новости.

15 июля на стройплощадке в селе Башин-Кали в Чечне произошёл взрыв, в результате пять человек погибли, 26 пострадали.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело.