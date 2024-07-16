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Четверо пострадавших на стройплощадке в Чечне находятся в тяжёлом состоянии

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что четверо пострадавших в результате взрыва на стройплощадке в Чечне находятся в тяжёлом состоянии.
Четверо пострадавших на стройплощадке в Чечне находятся в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

По словам Мурашко, четверо пострадавших остаются в реанимации. 

«Сегодня в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении находятся четверо, все проконсультированы с федеральными центрами, помощь оказана в полном объёме», — заявил министр, передаёт РИА Новости.

15 июля на стройплощадке в селе Башин-Кали в Чечне произошёл взрыв, в результате пять человек погибли, 26 пострадали.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело. 

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