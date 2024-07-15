Кадыров: при взрыве на стройплощадке в Чечне погибли пять человек, 26 пострадали

На стройплощадке в селе Башин-Кали в Чечне произошёл взрыв, пять человек погибли, 26 пострадали.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Трагический инцидент произошёл сегодня в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Произошёл взрыв на строительной площадке. В результате происшествия, по предварительной информации, погибли пять человек, 26 получили травмы различной степени тяжести», — написал он в Telegram.

На место аварии выехали сотрудники профильных служб.

Ранее в Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела после взрыва газовых баллонов на строительной площадке в чеченском селе Башин-Кали.