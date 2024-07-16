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Стало известно, жители каких городов больше всего не любят электросамокаты

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Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, в каких российских городах больше всего не любят электросамокаты. Самым нетерпимым отношением к данному виду средств индивидуальной мобильности отличаются жители Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.
Стало известно, жители каких городов больше всего не любят электросамокаты
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос SuperJob.

За запрет езды на электросамокатах в центре своих городов высказались 41% москвичей, 27% петербуржцев, 32% жителей Ростова-на-Дону, 28% — в Перми, по 24% — в Самаре и Уфе.

За полный запрет электросамокатов чаще всего выступают в Новосибирске (39%), Ростове-на-Дону (38%) и Нижнем Новгороде (35%).

В июне в Москве прошла акция «Еду правильно». Её организовала руководитель Центра добрых дел Сабина Цветкова.

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