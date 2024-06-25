Акция «Еду правильно» пройдёт в Москве 27 июня
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Об этом сообщает Национальная лента новостей.
Цель акции — повысить осведомлённость граждан о безопасном использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ).
«Москва — уникальный мегаполис, где активным ходом происходит развитие сервисов аренды СИМ. Поэтому важно своевременно сформировать культуру безопасного использования электросамокатов и велосипедов, а также обучить вождению», — заявила Цветкова.
По её словам, самокат — один из самых экологичных видов транспорта, но у неопытного водителя он может стать угрозой безопасности для всех участников дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Москве предложили ввести единые правила передвижения на СИМ в парках.