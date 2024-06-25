Акция «Еду правильно» пройдёт в Москве 27 июня

Акция «Еду правильно» состоится в Восточном округе Москвы 27 июня. Её организует руководитель Центра добрых дел Сабина Цветкова.

Об этом сообщает Национальная лента новостей.

Цель акции — повысить осведомлённость граждан о безопасном использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Москва — уникальный мегаполис, где активным ходом происходит развитие сервисов аренды СИМ. Поэтому важно своевременно сформировать культуру безопасного использования электросамокатов и велосипедов, а также обучить вождению», — заявила Цветкова.

По её словам, самокат — один из самых экологичных видов транспорта, но у неопытного водителя он может стать угрозой безопасности для всех участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Москве предложили ввести единые правила передвижения на СИМ в парках.