RT и Министерство по нацполитике подписали в Чечне меморандум о сотрудничестве

Телеканал RT и Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации договорились об укреплении сотрудничества в области информационного взаимодействия и обмена информацией и опытом.

Соответствующий меморандум подписали руководитель RT Arabic Майя Манна и помощник главы Чечни, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Стороны встретились на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ) — международной площадки для развития продуктивного диалога между органами власти, бизнесом и обществом.

«Благодарю всех сотрудников RT в лице главного редактора Маргариты Симоновны Симоньян и всю вашу команду за постоянную помощь, поддержку в освещении социально значимых, общественно-политических мероприятий в Чеченской Республике. Кроме того, команда RT помогает региональным журналистам: многие из них проходили [на телеканале] курсы повышения квалификации. Школа RT помогает региональному журналистскому сообществу в повышении квалификации», — подчеркнул Дудаев.

В свою очередь, Манна отметила, что соответствующее сотрудничество началось с визита Дудаева и его команды в Москву в декабре прошлого года и записи интервью.

«С тех пор съёмочная группа RT Arabic сняла серию сюжетов о жизни палестинских беженцев в республике. Сегодня мы освещаем КИФ, на который съехались представители многих арабских стран. А уже в сентябре снова планируем приехать в Грозный для записи мини-серий в рамках онлайн-проекта Why Russia, в котором рассказываем, почему иностранцы выбирают Россию своим вторым домом», — заявила она.

Ранее на полях форума «Россия — Исламский мир» в Казани телеканал RT Arabic подписал два меморандума о сотрудничестве с Иракским информационным агентством и с телеканалом Yemen Today TV.