Аксёнов предложил шахматиста Карякина и Героя России Нимченко на посты сенаторов

Участник СВО, Герой России Юрий Нимченко и гроссмейстер Сергей Карякин предложены на пост сенаторов от Крыма, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

«Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации России. Сенатором от законодательного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер», — сказал он ТАСС.

Ранее Карякин рассказал об открытии шахматных школ в Донецке, Луганске и Мариуполе.

Он также призвал создать альтернативную Международной шахматной федерации (FIDE) организацию после приостановления членства Федерации шахмат России (ФШР).