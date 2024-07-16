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Аксёнов предложил шахматиста Карякина и Героя России Нимченко на посты сенаторов

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Участник СВО, Герой России Юрий Нимченко и гроссмейстер Сергей Карякин предложены на пост сенаторов от Крыма, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
Аксёнов предложил шахматиста Карякина и Героя России Нимченко на посты сенаторов
  • РИА Новости

«Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации России. Сенатором от законодательного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер», — сказал он ТАСС.

Ранее Карякин рассказал об открытии шахматных школ в Донецке, Луганске и Мариуполе.

Он также призвал создать альтернативную Международной шахматной федерации (FIDE) организацию после приостановления членства Федерации шахмат России (ФШР).

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