Аксёнов предложил шахматиста Карякина и Героя России Нимченко на посты сенаторов
- РИА Новости
«Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации России. Сенатором от законодательного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер», — сказал он ТАСС.
Ранее Карякин рассказал об открытии шахматных школ в Донецке, Луганске и Мариуполе.
Он также призвал создать альтернативную Международной шахматной федерации (FIDE) организацию после приостановления членства Федерации шахмат России (ФШР).