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Строительство первой очереди центра «Бизнес Сити» завершается в Москве

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В Москве в районе Коммунарка завершается строительство офисно-делового центра «Бизнес Сити», заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Строительство первой очереди центра «Бизнес Сити» завершается в Москве
  • © Пресс-служба Градостроительного комплекса

Об этом сообщает НСН.

По словам чиновника, возведение бизнес-центра площадью 21,4 тыс. кв. м позволит создать около 1000 рабочих мест.

Закончить строительство планируется до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Москве построят шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Их возведут на пяти площадках, обустраиваемых по проекту комплексного развития территорий (КРТ).

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