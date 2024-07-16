Строительство первой очереди центра «Бизнес Сити» завершается в Москве
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Об этом сообщает НСН.
По словам чиновника, возведение бизнес-центра площадью 21,4 тыс. кв. м позволит создать около 1000 рабочих мест.
Закончить строительство планируется до конца 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Москве построят шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Их возведут на пяти площадках, обустраиваемых по проекту комплексного развития территорий (КРТ).