В МЭШ открыли доступ к результатам профтестирования

В Московской электронной школе (МЭШ) открыли доступ к результатам профтестирования и рекомендациям карьерных наставников центра «Профессии будущего», заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

«Благодаря этому сервису дети и их родители видят онлайн результаты профориентационного тестирования и персональные рекомендации по выбору колледжа от карьерных наставников, позволяющие сделать осознанный выбор», — сказала Ракова.

Она также отметила, что в настоящее время идёт активная фаза приёмной кампании. Подать документы в учебные заведения можно до 15 августа.

Ранее сообщалось, что в городах Свердловской области зафиксировали рост количества стобалльников на ЕГЭ.