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В МЭШ открыли доступ к результатам профтестирования

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В Московской электронной школе (МЭШ) открыли доступ к результатам профтестирования и рекомендациям карьерных наставников центра «Профессии будущего», заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В МЭШ открыли доступ к результатам профтестирования
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«Благодаря этому сервису дети и их родители видят онлайн результаты профориентационного тестирования и персональные рекомендации по выбору колледжа от карьерных наставников, позволяющие сделать осознанный выбор», — сказала Ракова.

Она также отметила, что в настоящее время идёт активная фаза приёмной кампании. Подать документы в учебные заведения можно до 15 августа.

Ранее сообщалось, что в городах Свердловской области зафиксировали рост количества стобалльников на ЕГЭ.

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