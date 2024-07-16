В МЭШ открыли доступ к результатам профтестирования
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Об этом сообщает НСН.
«Благодаря этому сервису дети и их родители видят онлайн результаты профориентационного тестирования и персональные рекомендации по выбору колледжа от карьерных наставников, позволяющие сделать осознанный выбор», — сказала Ракова.
Она также отметила, что в настоящее время идёт активная фаза приёмной кампании. Подать документы в учебные заведения можно до 15 августа.
Ранее сообщалось, что в городах Свердловской области зафиксировали рост количества стобалльников на ЕГЭ.