В городах Свердловской области зафиксировали рост числа стобалльников на ЕГЭ

В городах Свердловской области зафиксировали рост количества стобалльников на ЕГЭ.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики.

Общее число стобалльников составило 217. Из них 70 человек — жители отдалённых территорий.

Получить высшие баллы по двум предметам смогли 12 школьников.

Также стало известно, что в Татарстане пять выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобрнауки.

Три человека улучшили свои результаты по информатике, ещё двое — по профильной математике и литературе.

Ранее в Москве рассказали о сервисе для подбора вуза с учётом результатов ЕГЭ.