Гособвинитель запросил 22 года колонии строгого режима захватчику СИЗО Ростова
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.
Уточняется, что речь идёт о Малике Гандалоеве.
«Прокурор запросил для Гандалоева 22 года строгого режима», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что один из захватчиков заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, Малик Гандалоев, проходит также по уголовному делу об участии в ИГ* и изготовлении СВУ.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.