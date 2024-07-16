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Гособвинитель запросил 22 года колонии строгого режима захватчику СИЗО Ростова

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В Южном окружном военном суде государственный обвинитель запросил 22 года колонии строгого режима захватчику заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону по делу об участии в террористической организации «Исламское государство»* и изготовлении СВУ.
Гособвинитель запросил 22 года колонии строгого режима захватчику СИЗО Ростова
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.

Уточняется, что речь идёт о Малике Гандалоеве.

«Прокурор запросил для Гандалоева 22 года строгого режима», — сказал собеседник агентства. 

Ранее сообщалось, что один из захватчиков заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, Малик Гандалоев, проходит также по уголовному делу об участии в ИГ* и изготовлении СВУ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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