Гособвинитель запросил 22 года колонии строгого режима захватчику СИЗО Ростова

В Южном окружном военном суде государственный обвинитель запросил 22 года колонии строгого режима захватчику заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону по делу об участии в террористической организации «Исламское государство»* и изготовлении СВУ.

РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщил представитель суда. Уточняется, что речь идёт о Малике Гандалоеве. «Прокурор запросил для Гандалоева 22 года строгого режима», — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что один из захватчиков заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, Малик Гандалоев, проходит также по уголовному делу об участии в ИГ* и изготовлении СВУ. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.