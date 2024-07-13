РИА Новости: захватчик заложников в СИЗО Ростова обвиняется в участии в ИГ
Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, в 2022—2023 годах Гандалоев вместе со своим братом и знакомым купил в Астрахани элементы для изготовления взрывного устройства.
После этого, как отмечается, они приехали в Ингушетию, где ушли в горы и записали там на телефон видео, в которых давали присягу на верность амиру ИГ.
Ранее единственный выживший участник захвата заложников в ростовском СИЗО начал давать показания.
Также сообщалось, что глава ГУФСИН и его первый заместитель уволились после захвата заложников в СИЗО.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.