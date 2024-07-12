Глава ГУФСИН и его первый заместитель уволились после захвата заложников в СИЗО

Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку по факту захвата заложников в СИЗО-1 Ростовской области.

«Принято решение об увольнении четырёх сотрудников и о привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО. Подали в отставку начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы по делу направили для дальнейшего рассмотрения в СК России и Генпрокуратуру.

В регион также отправили группу опытных сотрудников ФСИН для оказания помощи и стабилизации обстановки.

Захват ростовского СИЗО произошёл 16 июня.

В ходе штурма захватчики были ликвидированы, однако позже стало известно, что один из них выжил.

Он начал давать показания.