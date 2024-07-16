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Губернатор ЯНАО Артюхов предложил поддержать три молодёжных проекта

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что три молодёжных проекта должны найти отражение в нацпроекте «Молодёжь и дети» и получить поддержку правительства.
Губернатор ЯНАО Артюхов предложил поддержать три молодёжных проекта
  • РИА Новости

Речь о проектах «Регион для молодых» и «Больше, чем путешествие», а также о программе создания круглогодичных центров компетенций, передаёт URA.RU.

Благодаря проекту «Регион для молодых» в России обновили и создали 172 молодёжных центра за два года, из них 100 — муниципального уровня. Также более 175 тыс. человек с помощью проекта «Больше, чем путешествие» смогли посетить регионы страны.

Кроме того, центры компетенций созданы уже в 12 регионах, в частности на Ямале — для молодёжного туризма, отметил Артюхов.

Ранее НСН сообщала, что Департамент образования и науки Москвы совместно с профессиональными спортивными клубами организует проекты для учащихся московских школ и колледжей.

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