Губернатор ЯНАО Артюхов предложил поддержать три молодёжных проекта

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что три молодёжных проекта должны найти отражение в нацпроекте «Молодёжь и дети» и получить поддержку правительства.

Речь о проектах «Регион для молодых» и «Больше, чем путешествие», а также о программе создания круглогодичных центров компетенций, передаёт URA.RU.

Благодаря проекту «Регион для молодых» в России обновили и создали 172 молодёжных центра за два года, из них 100 — муниципального уровня. Также более 175 тыс. человек с помощью проекта «Больше, чем путешествие» смогли посетить регионы страны.

Кроме того, центры компетенций созданы уже в 12 регионах, в частности на Ямале — для молодёжного туризма, отметил Артюхов.

Ранее НСН сообщала, что Департамент образования и науки Москвы совместно с профессиональными спортивными клубами организует проекты для учащихся московских школ и колледжей.