Чаще всего нейросетями при поиске работы пользуются IT-специалисты и строители

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и выяснили, как часто россияне используют инструменты на основе ИИ для поиска работы. RT ознакомился с результатами исследования.

Так, 18% опрошенных россиян использовали нейросети при поиске работы.

«6% респондентов часто обращаются к ним, 5% редко пользуются такими помощниками, а 7% пару раз встречались с ними. 82% участников опроса не прибегают к использованию инструментов на основе ИИ для поиска работы», — подчёркивается в опросе.

Отмечается, что чаще всего инструментами на основе ИИ пользуются IT-специалисты (9%) и строители (8%).

По словам аналитиков, редко при трудоустройстве с ними работают сотрудники сферы торговли (8%) и управления персоналом (7%).

«39% респондентов прибегали к помощи переводчиков, 35% опрошенных использовали инструменты для генерации текстов (например, ChatGPT, GigaChat, YandexGPT и другие)», — добавили специалисты.

Кроме того, 16% участников исследования пользовались инструментами на основе ИИ в процессе проведения собеседований или интервью.

Столько же опрошенных (16%) работали с ботом для расшифровки аудиозаписей. 8% использовали генераторы изображений (например, Midjourney, Kandinsky и другие), отмечается в опросе.

Всего в исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов.

Ранее аналитики «Авито Работы» провели исследование и выяснили, сколько денег нужно россиянам для счастья.