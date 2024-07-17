Чаще всего нейросетями при поиске работы пользуются IT-специалисты и строители
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Так, 18% опрошенных россиян использовали нейросети при поиске работы.
«6% респондентов часто обращаются к ним, 5% редко пользуются такими помощниками, а 7% пару раз встречались с ними. 82% участников опроса не прибегают к использованию инструментов на основе ИИ для поиска работы», — подчёркивается в опросе.
Отмечается, что чаще всего инструментами на основе ИИ пользуются IT-специалисты (9%) и строители (8%).
По словам аналитиков, редко при трудоустройстве с ними работают сотрудники сферы торговли (8%) и управления персоналом (7%).
«39% респондентов прибегали к помощи переводчиков, 35% опрошенных использовали инструменты для генерации текстов (например, ChatGPT, GigaChat, YandexGPT и другие)», — добавили специалисты.
Кроме того, 16% участников исследования пользовались инструментами на основе ИИ в процессе проведения собеседований или интервью.
Столько же опрошенных (16%) работали с ботом для расшифровки аудиозаписей. 8% использовали генераторы изображений (например, Midjourney, Kandinsky и другие), отмечается в опросе.
Всего в исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов.
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