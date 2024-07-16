Сальдо ввёл временный запрет на продажу алкоголя в части Херсонской области
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в своём Telegram.
«В 15-километровой зоне временно запрещается розничная продажа алкоголя, а также розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — отметил он, приложив фотографию соответствующего указа.
Уточняется, что данный запрет затрагивает все магазины и предприятия общественного питания.
Подчёркивается, что продажа слабоалкогольных напитков по-прежнему разрешается.
Ранее врач-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Москве Амина Кушитерова предупредила, что самым вредным продуктом для поджелудочной железы является алкоголь.