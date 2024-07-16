RT в Telegram
Подпишись

Сальдо ввёл временный запрет на продажу алкоголя в части Херсонской области

Короткая ссылка
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ввёл временный запрет на продажу алкоголя в прифронтовой зоне региона.
Сальдо ввёл временный запрет на продажу алкоголя в части Херсонской области
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Telegram.

«В 15-километровой зоне временно запрещается розничная продажа алкоголя, а также розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — отметил он, приложив фотографию соответствующего указа.

Уточняется, что данный запрет затрагивает все магазины и предприятия общественного питания.

Подчёркивается, что продажа слабоалкогольных напитков по-прежнему разрешается.

Ранее врач-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Москве Амина Кушитерова предупредила, что самым вредным продуктом для поджелудочной железы является алкоголь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить