Сальдо ввёл временный запрет на продажу алкоголя в части Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ввёл временный запрет на продажу алкоголя в прифронтовой зоне региона.

Об этом он написал в своём Telegram.

«В 15-километровой зоне временно запрещается розничная продажа алкоголя, а также розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — отметил он, приложив фотографию соответствующего указа.

Уточняется, что данный запрет затрагивает все магазины и предприятия общественного питания.

Подчёркивается, что продажа слабоалкогольных напитков по-прежнему разрешается.

Ранее врач-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Москве Амина Кушитерова предупредила, что самым вредным продуктом для поджелудочной железы является алкоголь.