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В Кремле знают о планах Саудовской Аравии относительно долговых обязательств ЕС

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлён о планах Саудовской Аравии продать долговые обязательства европейских стран.
В Кремле знают о планах Саудовской Аравии относительно долговых обязательств ЕС
  • РИА Новости

«Мы видели эту информацию», — отметил Песков, передаёт РИА Новости

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва уже предупреждала об огромном ущербе для международной финансовой системы, к которому могут привести «незаконные попытки ограбить Россию».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что саудовские чиновники намекнули странам G7, что Эр-Рияд может продать часть европейских бондов, если активы России будут конфискованы на Западе.

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