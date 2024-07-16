В Кремле знают о планах Саудовской Аравии относительно долговых обязательств ЕС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлён о планах Саудовской Аравии продать долговые обязательства европейских стран.

«Мы видели эту информацию», — отметил Песков, передаёт РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва уже предупреждала об огромном ущербе для международной финансовой системы, к которому могут привести «незаконные попытки ограбить Россию».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что саудовские чиновники намекнули странам G7, что Эр-Рияд может продать часть европейских бондов, если активы России будут конфискованы на Западе.