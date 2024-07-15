Аналитики оценили угрозу Саудовской Аравии о распродаже бумаг ЕС из-за России

Аналитики оценили информацию о том, что Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что саудовские чиновники мягко намекнули странам G7, что страна может продать часть европейских бондов, если активы России будут конфискованы на Западе.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с РИА Новости отметил, что для реального обвала рынка ЕС в такой ситуации к действиям Эр-Риярда должны были бы присоединиться Пекин и Токио, а «это крайне маловероятно».

Вместе с тем другие эксперты указывают, что такой сценарий создал бы весьма опасный прецедент, так как примеру Саудовской Аравии могут последовать другие страны Персидского залива, а это точно негативно повлияло бы на еврозону.

«Цепная реакция приведёт к серьёзной распродаже, что усугубит и так довольно слабые экономические показатели еврозоны. Иностранным инвесторам принадлежит примерно 50% госдолга Франции — это намного больше, чем в Италии (28), США (30). У Испании — 40%, Германии — 45%. Иностранцы при возникновении проблем очень быстро уходят с рынка», — пояснил партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко указывает, что сейчас сложилась неоднозначная ситуация: с одной стороны, Эр-Рияду не нужен ни скрытый, ни явный конфликт с Европой и США и Саудовской Аравии важны стабильные отношения с Западом, с другой — саудиты не поддерживают попытки кражи активов.