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На Кадашёвской набережной в Москве установят исторические фонари

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В Москве продолжается благоустройство Кадашёвской набережной. В ходе работ специалисты установят исторические фонари, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
На Кадашёвской набережной в Москве установят исторические фонари
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО.

«В настоящее время ведётся устройство кабельной канализации общей протяжённостью более 5 км, в неё уберут воздушные провода, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций», — рассказал Бирюков.

По словам чиновника, к настоящему времени выполнено 30% от общего объёма работ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работах по благоустройству в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы, которые будут выполнены в текущем году.

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