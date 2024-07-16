На Кадашёвской набережной в Москве установят исторические фонари
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО.
«В настоящее время ведётся устройство кабельной канализации общей протяжённостью более 5 км, в неё уберут воздушные провода, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций», — рассказал Бирюков.
По словам чиновника, к настоящему времени выполнено 30% от общего объёма работ.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работах по благоустройству в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы, которые будут выполнены в текущем году.