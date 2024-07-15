Собянин рассказал о работах по обновлению инфраструктуры для жителей ЮЗАО

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работах по благоустройству в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы, которые будут выполнены в текущем году.

«В этом году обустроим пешеходный маршрут от метро «Беляево» до Битцевского леса», — поделился мэр в блоге на своём персональном сайте.

Специалисты обустроят детские и спортивные площадки в Тёплом стане, Конькове, в Гагаринском и Ломоносовском районах, где обновят покрытие дорожек, оборудуют зоны для отдыха и спорта, а также площадки для выгула собак.

В частности, по словам мэра, в этом году в Котловке, на Ломоносовском проспекте и на Литовском бульваре создадут спортивные кластеры.

Кроме того, благоустроят сквер у храма преподобной Евфросинии, великой княгини Московской на Нахимовском проспекте, а также проведут работы в Ясеневском лесопарке.

Ранее НСН сообщала, что в Москве почти завершено благоустройство территории, прилегающей к столичному вокзалу «Печатники».