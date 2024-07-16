РИА Новости: гендиректор «Спецшвейснаба» не признал вину в деле о мошенничестве
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Об этом РИА Новости рассказал источник.
Ранее сообщалось, что в Челябинске в СИЗО был отправлен Шальнов.
В статье СМИ говорилось, что Шальнову предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере.
По предварительным данным, в деле речь идёт о перечислении на карту ответственной сотруднице местного управления ФСИН 200 тыс. рублей и 30 тыс. рублей, которые якобы были платой за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы.