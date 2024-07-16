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«Ъ»: в СИЗО Челябинска помещён гендиректор «Спецшвейснаба» Игорь Шальнов

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В Челябинске в СИЗО отправлен основной поставщик в недавнем прошлом вещевого довольствия Росгвардии генеральный директор ООО «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов.
«Ъ»: в СИЗО Челябинска помещён гендиректор «Спецшвейснаба» Игорь Шальнов
  • РИА Новости

Как пишет «Коммерсантъ», о его аресте за дачу взятки сотрудникам ФСИН стало известно на первом заседании Московского гарнизонного военного суда (МГВС), в который поступили материалы уголовного дела о многомиллионном мошенничестве при поставках Росгвардии.

В статье говорится, что Шальнову предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере.

«По предварительным данным, речь идёт о перечислении на карту ответственной сотруднице местного управления ФСИН 200 тыс. рублей и 30 тыс. рублей, которые якобы были платой за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы», — отмечает издание.

Уточняется, что ещё одним фигурантом по данному делу проходит экс-замдиректора Росгвардии Сергей Милейко.

В настоящее время он отбывает срок за мошенничество при получении квартиры в Балашихе.

В июле 2021 года он был приговорён к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима

Также Милейко был оштрафован на 600 тыс. рублей и лишён воинского звания генерал-лейтенанта запаса.

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