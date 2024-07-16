Шесть тысяч москвичей получили баллы за оценки событий фестиваля «Лето в Москве»

Порядка 6 тыс. зарегистрированных участников проекта «Активный гражданин» оценили мероприятия фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». За это каждому из них начислили по 300 городских баллов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Баллы разыгрываются каждую неделю. Победителей определяет генератор случайных чисел. До конца сезона запланировано ещё восемь розыгрышей. Победить можно несколько раз.

Страницу фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» на платформе за месяц с момента его начала посетили более 500 тыс. человек.

Наибольшей популярностью пользуются культурные и спортивные события, а также интеллектуальные игры и мастер-классы.

Ранее мэр Сергей Собянин предложил москвичам принять участие в голосовании на портале «Активный гражданин» за лучший реализованный проект в области строительства.