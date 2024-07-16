RT в Telegram
Подпишись

Фестиваль трудоустройства пройдёт в Москве 18 июля

Короткая ссылка
В московском кадровом центре «Профессии будущего» в четверг, 18 июля, состоится фестиваль трудоустройства «С места в карьеру».
Фестиваль трудоустройства пройдёт в Москве 18 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Глава центра, директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов рассказал, что на мероприятии 20 работодателей представят более 2 тыс. актуальных вакансий.

Гости смогут поучаствовать во встречах с ведущими московскими работодателями: ОАО «РЖД», Московским метрополитеном, Московским конструкторско-производственным комплексом «Универсал» им. А.И. Привалова, Москомспортом и другими.

Кроме того, для кандидатов проведут деловые игры «Формула профессии», «Карьерная прожарка» и «Тренировочное собеседование», а также различные тематические консультации и тренинги.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, какими профессиями чаще всего интересуются соискатели, обращаясь в московский кадровый центр «Профессии будущего».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить