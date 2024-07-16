Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» организовала интернациональная команда

Теракт в «Крокусе» организовала интернациональная команда при участии россиян, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Что касается «Крокус Сити»... Могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран и россиян там очень много», — цитирует его ТАСС.

Ранее у ЧОП «Крокус профи» отозвали лицензию спустя месяц после теракта в Красногорске.

Президент России Владимир Путин наградил 20 полицейских, противостоявших боевикам в Дагестане, орденами Мужества.