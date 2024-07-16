В России могут расширить основания для включения в список экстремистов

В России предложили расширить перечень оснований для включения граждан в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Как пишет «Коммерсантъ», в Госдуму внесён подготовленный кабмином проект поправок к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Отмечается, что если документ будет принят, то в перечень смогут вносить не только граждан, причастных к терактам и экстремистской деятельности, но и осуждённых либо подозреваемых в ряде других преступлений, если будет доказано, что они были совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

«Кроме того, основанием для включения в список станут приговоры или постановления следователя по ст. 207.3 и 280.3 УК (распространение заведомо ложных сведений и дискредитация вооружённых сил), а также за геноцид и действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны», — уточняет издание.

В январе сообщалось, что лидеры фракций Государственной думы разработали законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за распространение фейков о Вооружённых силах России. Согласно тексту документа, проект подразумевает ужесточение уголовной ответственности за публичные призывы к деятельности, направленной против российской безопасности.

Инициатива предполагает конфискацию денег, ценностей и другого имущества, используемого для финансирования преступлений, направленных против безопасности России.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают лишать государственных наград тех, кто распространяет фейки о ВС России, призывает к экстремизму и реабилитирует нацизм.

Авторами законопроекта выступили, в частности, спикер ГД Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, а также главы фракций.