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В Свердловской области назвали лидера по числу выпускников — стобалльников на ЕГЭ

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Лидером по количеству выпускников — стобалльников на ЕГЭ в Свердловской области стал Специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ).
В Свердловской области назвали лидера по числу выпускников — стобалльников на ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент информационной политики.

В 2024 году в СУНЦ было 27 работ, получивших 100 баллов.

«Второе место занимает гимназия №9, в её копилке 18 стобалльных работ. На третьем месте разместилась гимназия №35, здесь семь работ по русскому языку, математике, литературе, химии и физике оценены на высший балл», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Москве рассказали о сервисе для подбора вуза с учётом результатов ЕГЭ.

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