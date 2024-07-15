Электрички в Петербурге перевезли 47 млн пассажиров с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
«Самый большой пассажиропоток мы зафиксировали в июне. За месяц пригородные поезда перевезли 10 млн пассажиров, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года», — заявил гендиректор компании Артём Мирон.
Чаще всего пассажиры выбирали Финляндское и Балтийское направления.
Ранее сообщалось, что ещё на ряде маршрутов в Москве запустили электробусы.