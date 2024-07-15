Электрички в Петербурге перевезли 47 млн пассажиров с начала года

Электрички в Санкт-Петербурге перевезли более 47 млн пассажиров за январь — июнь 2024 года, что на 9% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

«Самый большой пассажиропоток мы зафиксировали в июне. За месяц пригородные поезда перевезли 10 млн пассажиров, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года», — заявил гендиректор компании Артём Мирон.

Чаще всего пассажиры выбирали Финляндское и Балтийское направления.

Ранее сообщалось, что ещё на ряде маршрутов в Москве запустили электробусы.