Ещё на ряде маршрутов в Москве запустили электробусы
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.
По словам чиновника, на маршрутах т19, 138 и 787 теперь ходит только экологичная техника.
Поездки через 14 районов обеспечивают 37 инновационных машин отечественного производства.
В настоящее время в Москве курсируют 1760 электробусов на более чем 130 маршрутах.
Ранее сообщалось, что в столице на всех станциях и вокзалах МЦД-4 до конца 2024 года запустят системы оплаты по биометрии.