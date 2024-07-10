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Ещё на ряде маршрутов в Москве запустили электробусы

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В Москве ещё на ряде маршрутов электробусы заменили автобусы, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ещё на ряде маршрутов в Москве запустили электробусы
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

По словам чиновника, на маршрутах т19, 138 и 787 теперь ходит только экологичная техника.

Поездки через 14 районов обеспечивают 37 инновационных машин отечественного производства.

В настоящее время в Москве курсируют 1760 электробусов на более чем 130 маршрутах.

Ранее сообщалось, что в столице на всех станциях и вокзалах МЦД-4 до конца 2024 года запустят системы оплаты по биометрии.

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