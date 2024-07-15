Железноводск победил в конкурсе туристского кода 2024 года

В городской администрации Железноводска (Ставропольский край) рассказали о победе курорта во Всероссийском конкурсе проектов туристского кода 2024 года.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Работа нашей команды нацелена на популяризацию и развитие новых локаций, что всегда благоприятно сказывается на развитии туризма в городе, крае и стране», — сказал глава города Евгений Бакулин.

Он также отметил, что благодаря победе в городе-курорте появятся брендированные лавочки, качели, шатры, урны и павильоны для продажи эксклюзивной сувенирной продукции.

Региональное Министерство туризма и оздоровительных курортов выделило 55 млн рублей на реализацию этих целей.

Ранее сообщалось, что в список лучших направлений для экотуризма вошли Алтай, Камчатка и Сахалин.